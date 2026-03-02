モデルでタレントの長谷川理恵（52）が2月28日、自身のインスタグラムを更新。「我家の手作り焼売！」と、せいろで作るシューマイのレシピを紹介した。【動画】肉汁たっぷり…長谷川理恵がせいろで作った“本格シューマイ”具は、細かく切った豚肉とひき肉を両方入れるといい、調味料は「オイスターソース 帆立缶 紹興酒 にんにく、しょうが 玉ねぎ 片栗粉 しお 醤油 砂糖少し」と説明。あふれそうなほど具がたっぷり詰まっ