福岡県警が、飲酒運転撲滅を訴える動画を新たに制作しました。 ■飲酒運転の車に我が子3人の命を奪われた大上かおりさん「安易な考えでしてしまう飲酒運転の恐ろしさを、本当に心の真ん中で受け止めてほしいなと思って。」こちらは、福岡県警が制作した飲酒運転撲滅を訴える新たな啓発動画です。福岡市東区の海の中道大橋で3人の子どもの命が奪われた飲酒運転事故からことしで20年。県内で飲酒運転が後を絶たない中、その悪質性