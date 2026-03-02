SNSの功罪の功と罪のバランスの問題！ミラノ・コルティナ五輪を駆け抜けたあと、やはり若干の疲労もあったのか（←競技してるわけでもないのにいっちょ前に）、しばしグッタリとしておりました。すると、気づけばもうWBCの開幕ではありませんか。一番熱いタイミングであろう東京プール開催の週末はのっぴきならない別件があって心はそちらに向いているのですが、その前後においてはWBCに熱く燃えていければと思っております。日本