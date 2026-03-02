【ドバイ＝吉形祐司】イランの最高指導者を１９８９年から約３７年にわたって務めたアリ・ハメネイ師（８６）は晩年、欧米から「独裁者」の烙印（らくいん）を押され、人権侵害など抑圧者の代表格となった。ハメネイ師は北東部のイスラム教シーア派聖地マシャドに生まれ、中部コムの神学校などで学んだ。親米・パーレビ王政時代、後の初代最高指導者ルホラ・ホメイニ師を師匠と仰ぎ、反王政闘争に参加。７９年のイスラム革命後