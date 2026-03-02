アメリカ南部テキサス州のバーで銃撃事件があり、2人が死亡しました。アメリカの連邦捜査局=FBIは、テロの可能性も視野に捜査しています。AP通信によりますと、1日午前2時ごろ、テキサス州の州都・オースティンの繁華街にあるバーで男が銃を発砲し2人が死亡、14人がけがをしました。男は車で周辺を巡回したのち車からテラス席や店の前にいた客に向けて拳銃を発砲した後、車を降りてライフル銃に持ち替え周辺を歩いている人に向け発