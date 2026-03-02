秋田汐梨と池田匡志がW主演を務める連続ドラマ『share』が、フジテレビ（関東ローカル）にて春にドラマ化され、FODではノーカット版が見放題独占配信されることが決定した。 参考：韓国版『セカコイ』はなぜ“明るく”描かれたのか？日本版との比較で読み解く演出の妙 原作は、自分の居場所がわからなくなった女子高校生がゲイの青年に恋をし、想いが通じ合うことの難しさと成長を描いた、三つ葉優雨による同