仕事がつまらない、うまくいかない、目標を見失ってしまった……長い人生の中で誰しも、そんな悩みを抱えることはあるだろう。苦境に陥ったとき、一流の人はどう対処しているのか。メンタルトレーニング指導の国内第一人者である西田文郎氏、宇宙飛行士の野口聡一氏が、人生の主導権の握り方を語る。※本稿は、株式会社致知出版社代表取締役の藤尾秀昭（監修）『1日1話、読めば心が熱くなる365人の人間学の教科書』（致知出版社）