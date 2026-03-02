セリエA 25/26の第27節 ローマとユベントスの試合が、3月2日04:45にスタディオ・オリンピコにて行われた。 ローマはドニエル・マレン（FW）、ロレンツォ・ペッレグリーニ（MF）、ニッコロ・ピジリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するユベントスはジョナサン・デービッド（FW）、ケナン・ユルディズ（FW）、ウェストン・マッケニー（MF）らが先発に名を連ねた