●きょう2日(月)の昼過ぎから、天気崩れる。家を出る際は大きめの傘を忘れずに●雨のピークはあす3日(火)の未明から明け方にかけて●あす3日(火)の夜は皆既月食。瀬戸内側ほど見えるチャンスがありそう＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜、大陸方面から大きくまとまった雲が接近。この時間にかけて西日本を中心に厚い雲が広がっています。 この雲は低気圧や前線によるもので、きょう2日(月)の夜にかけて県内に接近する予想です