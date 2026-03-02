アメリカ・南部テキサス州で1日、男が銃を乱射し、2人が死亡する事件が発生しました。男はイランの国旗が描かれた服を身につけていたという情報もあり、FBI＝連邦捜査局がテロの可能性を視野に捜査しています。南部テキサス州オースティンの歓楽街で1日、男が銃を乱射し2人が死亡、14人が負傷しました。男は、その場で警察官に射殺されました。FBIは、男と男が乗っていた車からテロとの関連性を示すものが見つかったことから、慎重