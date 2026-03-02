「緊張しませんでした…嘘です」そう正直に語ったのは、ドラマ初出演を果たしたROIROMの本多大夢だ。相方の浜川路己とともに、9日に放送されるフジテレビ系ドラマ『ヤンドク!』(毎週月曜21:00〜)の第9話にゲスト出演。ステージでは多くの観客を魅了してきた彼らが、今度は“命の現場”に立つ。(左から)本多大夢、橋本環奈、浜川路己本多演じる橘海翔は、循環器内科・研修医。循環器内科医・村井と共に院内の大規模災害訓練に関する