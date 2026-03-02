これは筆者自身の実体験です。ある日、ママ友のYさん（仮名）に「車でテレビを見ないの？」と驚かれました。私は家族との時間を大切にしており、車の中でも会話を楽しんだり、ゲームをしたりすることが好きです。その価値観をYさんに伝えた時のエピソードをご紹介します。 車でDVDを見せないのは「可哀想」？ ある日、ママ友のYさんから「Mさん（仮名）の車、テレビつけてないんでしょ？ DVDがないと子供たち