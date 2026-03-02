【モデルプレス＝2026/03/02】三つ葉優雨氏の人気コミックス「share」（小学館「ベツコミフラワーコミックス」刊）が、2026年春にフジテレビ（関東ローカル）にて実写ドラマ化されることが決定。女優の秋田汐梨と俳優の池田匡志がW主演を務める。【写真】人気女優＆俳優、W主演ドラマで添い寝◆秋田汐梨＆池田匡志W主演で「share」実写ドラマ化原作は、累計発行部数30万部を突破した三つ葉氏のヒット作「share」。女子高校生とゲイ