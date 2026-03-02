子役出身の俳優、寺田心が、3日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00）に出演する。 【写真】「徹子の部屋」に初出演したころの寺田心マジ天使！ 7歳の時の初出演映像に思わず「ちっちゃ！」と言葉を発した心。現在17歳になり身長は178センチに。あどけなかった7歳の頃とは一変し、現在は筋トレに夢中。鍛えられた腕や胸筋に触れた黒柳が思わず「すごい」と感心する場面も。 学業と俳優業で大忙し