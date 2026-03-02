俳優の竹内涼真（32）の熱愛が2月28日、「FLASH」で報じられた。お相手は女優の土居志央梨（33）。2024年のNHK朝ドラ「虎に翼」で伊藤沙莉（31）演じる主人公・猪爪寅子の同級生、山田よね役で頭角を現した実力派女優だ。【もっと読む】竹内涼真「再会」超えの高評価！ 福士蒼汰「東京P.D.」イケオジ脇役陣で“逆転メダル”もあるか2人は25年12月に配信されたNetflix映画「10DANCE」での共演をきっかけに交際に発展。同誌によ