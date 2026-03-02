2日未明、福岡県宗像市で、軽乗用車1台が全焼する火事がありました。車内から性別不明の1人の遺体が見つかりました。警察と消防によりますと、2日午前3時ごろ福岡県宗像市池田の国道で、「車両が激しく燃えている」と目撃した人から110番通報がありました。消防車4台が出動し、火は約1時間後に消し止められましたが、車は全焼し、車内から性別不明の1人の遺体が見つかりました。現場近くの電柱が根元から曲がって折れているため、