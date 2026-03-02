「トップレベルドメイン(TLD)」と呼ばれるドメイン名の末尾部分は「.com」や「.net」が主流ですが、新しいTLDとして「.online」や「.site」なども登場しています。しかし、新しいTLDは主流なTLDでは発生しない問題が起きる可能性があり、「.online」を使ったプロジェクトで思わぬトラブルに見舞われたという体験談を開発者が語っています。Never Buy A .online Domain | Sid's Bloghttps://www.0xsid.com/blog/online-tld-is-pain