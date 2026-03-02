【マネーの教科書】#104消費税減税「国民会議」のウラで高市首相が画策 野党への責任転嫁と長期政権へのシタタカな計算台湾の株価が好調だ。代表的な株価指数である「台湾加権指数」は、直近1年間で50％弱上昇し、史上最高値を更新している。背景にあるのは世界的なAI（人工知能）ブームだ。半導体などの輸出が増え、ハイテク株を中心に上昇している。経済成長も加速している。ブルームバーグによると、行政院主計総処（統計局