赤楚衛二が主演し、カン・へウォンがヒロイン役を演じるドラマプレミア23『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分）の第8話が今夜放送。復縁した大河（赤楚）とリン（カン・ヘウォン）が幸せに包まれながら新年を迎える。【写真】赤楚衛二×カン・へウォン『キンパとおにぎり』第8話より本作は「ドラマプレミア23」シリーズで久々となるピュア・ラブストーリー。まるで“キンパ