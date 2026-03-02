ドイツ7年目の水多海斗が明かすステップアップする選手の特徴欧州で生き残る選手の思考には、どんな傾向があるのだろう。日本人選手が欧州でプレーするのは、いまや珍しい話ではない。様々な国で、様々な選手が、様々なカテゴリーでプレーをしている。ただどんなリーグでも、所属クラブで必要とされる選手として、長年プレーし続けることは簡単ではない。3部のロート＝ヴァイス・エッセンで主力として活躍する水多海斗。ドイツ