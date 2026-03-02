◆第１００回中山記念・Ｇ２（３月１日、中山競馬場・芝１８００メートル、良）第１００回中山記念・Ｇ２は３番人気のレーベンスティール（戸崎）が４年連続の重賞Ｖを飾った。得意舞台で負けるわけにはいかない。レーベンスティールは、前が開きさえすれば突き抜けられる絶好の手応え。戸崎の冷静な手綱で２頭の間を割って、残り１５０メートル付近から一気にエンジンを全開。「速い脚で抜け出してくれました」と鞍上が高評価