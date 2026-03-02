◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ▽第４節岐阜２―１札幌（２８日・大和ハウスプレミストドーム）岐阜戦はホーム開幕戦ということで、僕も楽しみにして会場に向かった。試合の入りも悪くなかったし、みんな戦ってはいたが、プロの試合っていうのはそこだけではない。もっとゴール前でプロフェッショナルな仕事をする姿が見たかった。札幌のボール回し自体は確実にうまくなっている。ボール保持者がフリーになることが多い