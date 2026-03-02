イギリスの名門スタジオアードマン・アニメーションズが贈る大人気クレイ・アニメーション「ひつじのショーン」の長編映画最新作『Shaun the Sheep The Beast of Mossy Bottom（原題）』が、『映画 ひつじのショーン かぼちゃ畑の怪物！』の邦題で、今秋、全国公開されることが決定した。【動画】『映画 ひつじのショーン かぼちゃ畑の怪物！』超特報「ひつじのショーン」は、1995年公開の『ウォレスとグルミット 危機一髪！』