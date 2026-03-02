◇東京マラソン2026(1日、東京都庁発〜東京駅前・行幸通り着)大迫傑選手(LI-NING)が2時間5分59秒の全体12位で日本勢トップフィニッシュ。レース後には鈴木健吾選手(横浜市陸上競技協会)と競り合った終盤の走りについてコメントしました。レースは30キロ付近までは橋本龍一選手(プレス工業)が日本勢トップを走り、大迫選手はそれを追う日本勢の集団の中で走っていました。32キロ付近で鈴木選手が橋本選手をとらえ、その後に他の日本