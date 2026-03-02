aespaのカリナが、息をのむようなバックショットを公開した。カリナは最近、自身のインスタグラムに数枚の写真を投稿した。【写真】「曲線100％」なカリナの“やわらか”ボディ公開された写真には、自身がアンバサダーを務めるラグジュアリーブランド「PRADA（プラダ）」のワンピースをまとったカリナの姿が収められている。写真の中でカリナは、ブラックのキャミソールワンピースにおだんごヘアを合わせたスタイリングを披露。う