英国発ブランドSMYTHSONから、新作トートバッグ「Mini Kingly Tote」が登場しました。長く愛されてきたKingly Toteの美しさを受け継ぎながら、よりコンパクトでミニマルに仕上げた新モデルです。しなやかなレザーが生み出すやわらかなフォルムは、日常使いから移動の多いシーンまで活躍。洗練されたデザインと実用性を兼ね備えた、大人の女性に似合うバッグです♡ Mini Kingly Toteの魅力 「Mini Kingl