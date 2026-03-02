きょう2日（月）は西日本で次第に雨のエリアが広がりそうです。沖縄では激しい雷雨となる所があるでしょう。また、東京など関東や東海、北陸も雲が優勢となりそうです。日中の気温はきのう1日（日）と同じくらいの所が多いものの、東京や福岡は15℃に届かない予想です。■きょう2日（月）の全国天気朝には九州や沖縄で雨が降り出し、日中は九州の各地で雨が降るでしょう。沖縄では激しく降る所もありそうです。夜には西日本の広い