アメリカとイスラエルによる攻撃をうけてイランが報復を行いました。周辺国にも被害がでているほか、ホルムズ海峡の近くで石油タンカーが攻撃されました。最高指導者ハメネイ師らが殺害された今回の攻撃をうけイランは報復を行い、1日イスラエル中部ではミサイル攻撃でシャルターに避難していた9人が死亡しました。また、周辺国のバーレーンでは駐留する米軍の施設などにミサイルが着弾したほか、民間人が住む高層マンションも攻撃