◇FISフリースタイルスキーワールドカップ2026 富山なんと大会(1日、富山)富山で開催されているFISフリースタイルスキーワールドカップ。1日にはデュアルモーグルの試合が行われ、男子の部ではミラノ・コルティナ五輪で銀メダルを獲得した堀島行真選手が優勝しました。堀島選手は2月28日に行われたモーグルでも、3位で表彰台にあがっています。デュアルモーグルの決勝に進んだ堀島選手。このレースでは両者スピードに乗り加速して