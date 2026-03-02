26日の時点で、2026年に入ってから国際定期貨物列車「中欧班列」の東ルートを経由して出入国した列車の総本数は1034本、貨物輸送量は10万5170TEU（標準コンテナ換算）にそれぞれ達し、2025年よりも26日早く運行本数が1000本の大台を突破した。新華網が伝えた。「中欧班列」の東ルートは満洲里、綏芬河、同江の各鉄道通関地で構成されており、現在の運行路線は27本、ポーランド・ドイツ・オランダなど14カ国をカバーし、国内の長沙