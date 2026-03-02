札幌市北区で3月1日夜、2階建ての住宅が燃える火事がありました。住人の親子2人は自力で避難し無事でしたが周辺は一時騒然としました。激しく噴き出す炎と煙。火事があったのは、札幌市北区北30条西7丁目の2階建ての住宅です。1日午後8時半すぎ、付近の住民から「爆発音がして窓から火が見える」と消防に通報がありました。火はおよそ3時間後に消し止められました。（目撃した男性）「火元の家で炎が風で吹きあがっている感じ おそ