札幌市南区の自宅に男性の遺体を放置したとして、48歳の男が逮捕されました。遺体は同居する兄とみられています。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、札幌市南区のパート従業員伊原稔容疑者です。伊原容疑者は、2月中旬から3月1日までの間、自宅に男性の遺体を遺棄した疑いが持たれています。1日午前9時ごろ、伊原容疑者本人から「兄が居間で死んでいる」と警察に通報がありました。警察によりますと、遺体には腐敗がみられま