米国野球連盟は１日（日本時間２日）、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）米国代表にヤンキースの左腕ライアン・ヤーブロー投手（３４）が新たにメンバー入りしたと発表した。ツインズのエースであるジョー・ライアンが先週、腰の炎症と診断されたことを受けての交代だった。、ベテランのヤーブローは昨季も８度先発するなど先発、リリーフを任せられる“スウィングマン”として知られる左腕投手。