【ヤンゴン共同】ミャンマー中部マグウェ地域の交易拠点で1日、国軍がトラックなどを空爆し市民ら少なくとも25人が死亡した。複数の地元メディアが伝えた。現場は国軍に抵抗する少数民族武装勢力「アラカン軍（AA）」の支配地域がある西部ラカイン州と隣接しており、物資の運搬を阻止する狙いがあった可能性がある。地元メディアは空爆が複数回あり、20人以上が負傷したとしており、死者が増える恐れもある。ミャンマーでは202