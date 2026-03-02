【ワシントン共同】1979年のイラン革命前の王制で皇太子を務め、米国で亡命生活を続けるレザ・パーレビ氏は1日の米FOXニュースのインタビューで、米国とイスラエルによる攻撃で「イラン国民が国を取り戻す」機会が訪れたと指摘した。「私は多くの国民の支持を得ている」と主張し、イスラム革命体制からの移行を主導する意欲を見せた。パーレビ氏は体制転換後のイランが「米国の最良のパートナー」になると強調。数年以内で民主