北海道・江別市角山の自動車解体会社で2026年3月1日午後5時すぎ、「建物の外壁に焦げた痕がある」と目撃した人から警察に通報がありました。警察によりますと、プレハブ小屋の外壁で幅1メートルほどの焦げた痕が見つかりました。警察が現場に駆け付けた際、火や煙は出ておらず、焦げたような痕がいつからあったのかはわかっていません。自動車解体会社はパキスタン人の男性が経営していて、警察は事件性の有無を含め詳しく調