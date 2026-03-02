3月1日午後、札幌市中央区の交番に火をつけて燃やそうとしたとして、58歳の男が逮捕されました。男は交番内の電話で「火をつけた」と自ら通報していました。警察官にとりおさえられる1人の男。放火未遂の疑いで逮捕された自称・札幌市中央区の無職の58歳の男です。男は1日午後2時半ごろ、札幌市中央区の御幸交番に火を放ち、燃やそうとした疑いが持たれています。警察によりますと、当時交番内に人はおらず、付近を通りかかった人