【カイロ共同】アラブ首長国連邦（UAE）外務省は1日、イランの首都テヘランにある大使館の閉鎖と大使を含む全外交官の引き揚げを発表した。イランがUAEを標的にミサイルで攻撃しているためだとしている。UAEには米軍駐留基地がある。UAE国防省は1日、イランからの攻撃により国内で3人が死亡、50人以上が負傷したと明らかにした。ドバイの国際空港や観光地のホテルへの被害も相次いでいる。