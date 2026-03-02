【メサ（米アリゾナ州）共同】米大リーグは1日、各地でオープン戦が行われ、カブスの今永はアリゾナ州メサでのホワイトソックス戦に先発して2回2/3を投げ、3本塁打を浴びるなど4安打3失点だった。メッツの千賀は実戦形式に登板し、打者延べ10人と対戦して5三振を奪った。ドジャースの佐々木はブルペンで変化球を交えて37球を投げた。