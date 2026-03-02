MLB・エンゼルスの菊池雄星投手が1日、侍ジャパンの全体練習に参加。先発が予定されている2日のオリックス戦に向け、「唯一の対外試合になる、確認しながらやっていきたい」と力を込めました。WBCを前に最後の実戦を迎える菊池投手は、1日に京セラドームのマウンドを確認。「(京セラドームのマウンドは)8年ぶりですので、土の感じも確かめたかった」と投球練習の意図を説明しました。オリックス戦では先発として3イニングを予定。