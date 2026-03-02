今秋公開される土屋太鳳主演、Snow Man・佐久間大介共演の映画『マッチング TRUE LOVE』より、特報映像、ティザービジュアルが解禁された。【動画】出会いの楽園は、逃げ場のない“恋リア地獄”に！映画『マッチング TRUE LOVE』特報映画『マッチング』は、恋愛を始めたい人にとって一般的なツールとなったマッチングアプリをきっかけに、恐ろしい事件に巻き込まれていくサスペンス・スリラー。続編となる本作は、舞台をマッ