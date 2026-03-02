仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第8回「墨俣（すのまた）一夜城」が1日に放送され、菅田将暉が竹中半兵衛役で登場。主人公・小一郎（仲野）との思いがけない対面が描かれると、ネット上には「ヌルッと出てきた美青年半兵衛」「陰キャっぽいのなんかいいw」といった反響が寄せられていた。【写真】半兵衛（菅田将暉）と対峙した小一郎（仲野太賀）小一郎らは墨俣へ出陣。だが信長（小栗旬）の真の狙