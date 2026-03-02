鈴木亮平が主演し、戸田恵梨香が共演する日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）の第6話が1日に放送され、儀堂（鈴木）が“刑事の正義”を見せるものの、まさかの展開を迎えると、ネット上には「え？？うそだろ…」「待ってやばすぎる」「涙が止まらん…」などの声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】真北（伊藤英明）と対峙する儀堂（鈴木亮平）何者かの巧妙な画策により