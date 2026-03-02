◆第３３回チューリップ賞・Ｇ２（３月１日、阪神競馬場・芝１６００メートル、良）桜花賞トライアルの第３３回チューリップ賞・Ｇ２（３着まで優先出走権）は１日、阪神競馬場で行われ、２番人気のタイセイボーグ（西村淳）が惜敗続きに終止符。重賞４度目の挑戦で待望のタイトルを手にし、桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神）で女王を目指す。もう惜敗はうんざりだ。３度の悔しさを乗せてタイセイボーグが伸び続けた。８００メ