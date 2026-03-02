東京マラソン東京マラソンが1日、東京都庁〜東京駅前・行幸通りのコースで行われ、タデセ・タケレ（エチオピア）が2時間3分37秒で連覇を達成した。大迫傑（リーニン）が2時間5分59秒で日本人トップの12位。エリートランナーだけでなく芸能人も42.195キロを激走した。東京を駆け抜けたのは世界を狙うエリートランナーだけではない。約3万9000人の中には、1977年生まれの48歳のお笑い芸人もいた。猫ひろしはレース後に自身のX