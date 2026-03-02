1日午前、福岡市早良区で追突事故を起こし中学生と小学生にケガをさせて逃げたとして、72歳の男が逮捕されました。男は容疑を否認しています。過失運転致傷とひき逃げの疑いで1日に逮捕されたのは、福岡市早良区の無職・吉村邦夫容疑者(72)です。吉村容疑者は、1日午前11時半ごろ福岡市早良区田村で、乗用車を運転中に前を走行していた乗用車に追突する事故を起こしたにもかかわらず、そのまま逃げた疑いです。追突された乗用車に