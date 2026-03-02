接待ゴルフをテーマにしたコメディ『ロビー！4000億円を懸けた仁義なき18ホール』（公開中）に監督、主演したハ・ジョンウ。『チェイサー』や『ベルリンファイル』など韓国のスター俳優であると同時に、映画監督としても活動をしており、これが3作目となる。【画像】映画『ロビー！4000億円を懸けた仁義なき18ホール』の場面写真をすべて見るWalkhouse Company◆◆◆ゴルフの日には、朝から晩まで同じ4人がずっと一緒新進