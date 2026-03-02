『論理的思考とは何か』（岩波新書）で第34回山本七平賞を受賞した渡邉雅子さんは、アメリカ留学時代に小論文（エッセイ）を提出するたび、「評価不能」と突き返されて衝撃を受けた。しかし、アメリカ式のエッセイ構造を学ぶと評価が様変わりしたという。渡邉さんが「論理の型」の違いに気がついた経緯を語った。◆◆◆「論理的である」とはそもそも何を意味するのか――「論理は普遍的に通用する」、つまり「論理的思考が存在する