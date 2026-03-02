イランの最高指導者・ハメネイ師が殺害されたことを受け、パキスタンではアメリカやイスラエルへの抗議デモで多くの死傷者が出ています。地元メディアによりますと、南部カラチで1日、暴徒化した数百人のデモ隊がアメリカ総領事館の門をこじ開け、敷地内で破壊行為に及びました。デモ隊と治安部隊による衝突は各地で発生し、ロイター通信によりますと、全土で21人が死亡しました。抗議デモはイラクの首都バグダッドなどでも行われ