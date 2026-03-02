「東大・京大で1番読まれている本」として知られる『まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書』（光文社）は7万5000部を超えるベストセラーになった。この本の著者である阿部幸大さんが、学術論文のテクニックを解説する。【画像】文章に求められる「飛躍」を説明した図論文の執筆で最も重要なのは、「事実（ファクト）」や「論理（ロジック）」ではなく、その主張に“飛躍”があるかどうか。「ファクト」や「ロジック